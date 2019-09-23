萌力全开！BT21进攻HOLA周年庆，最后倒数放大绝！限量品只有4天

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从8月就开始的HOLA周年庆，今年请到红遍全银河系的宇宙明星BT21入侵每位地球人的家！

不知不觉周年庆也接近尾声，在这倒数时刻HOLA放出大绝，要让最新一波台湾限定的联名商品萌翻全台，让小编忍不住大喊：「天啊啊啊啊啊～太可爱了吧ㅠㅠ」



在这边先帮各位阿米划重点，最后限时活动从9/26（四）开始！很重要千万不能忘记，尤其是如果错过这四天9/26（四）-9/29（日）的限时加购购物袋的话，就再...也...买、不、到、了！！



BT21收纳式购物袋，放在自己的包包不占空间，随身携带轻巧方便又环保，尼龙材质防泼水又耐用，而且容量超大，带去上班随时备用，或是假日到附近超市买东西都超合适！口袋设计让小东西另外放，不怕捞不到。小编最常用的时机大概就是，在演唱会场外买周边拿应援物的时候可以装一堆...



粉红、粉蓝的柔和色系，搭配我们可爱的宇宙明星，上面居然还有BT21的签名～哇呜呜呜呜萌翻ㅠㅠ这么可爱的购物袋只有9/26（四）-9/29（日）在HOLA实体店才能入手，四天期间内不限消费金额即可加购，加购价超～佛心，居然一张百元钞就有找，只要99元就可以获得这萌萌购物袋！每人限购2个，走在路上一定变成全场焦点，因为实在太可爱啦！



另外一项新品同样在9/26（四）上市，就是超超超超可爱的台湾限定坐姿玩偶！每只只要$699~~坐在那里的呆萌样让人好想每只都抓来抱抱。



但你以为他们就是单纯的玩偶而已吗？NoNoNo~~我们宇宙明星怎么可能只有观赏抱抱的功能而已呢？每一只玩偶的小手手里面都有磁铁...没错！可以让他们牵手手围圈圈跳火舞（误）！！



呜呜呜呜呜太疗愈了啦怎么这样可爱ㅠㅠ这到底哪个员工提出的创意拜托老板帮他加鸡腿！！除此之外也有个别的专属项炼配件（但是Shooky没脖子很可怜只能吊在标签上），项炼取下摇身一变就能成为吊饰，百变多功能只有我们宝宝们才有～阿米们最喜欢哪一只呢？（谜之音：当然要整组收啊！）



接著是小编私心推荐，小资阿米的必备单品--翻转颈枕。



绝对不能错过多功能的可爱宝宝们，跟他们一起待在家的时候，他们就是最亲密的玩偶，抱著看演唱会DVD，身心灵一起得到满足～真的是做梦都会笑！



如果要放在办公室就更多用途了，午休时可以当午睡枕，小编用一般的枕头午睡会怕闷住鼻子不舒服反而睡不好，姿势都是整个脖子扭向一边，睡醒都有「烙枕」的感觉非常不舒服ㅠㅠ而颈枕凉感的表面和中间的空隙让小编轻松趴著睡不怕闷。认真上班办公时可以当作腰靠，减轻腰部负担。



最重要的是～连出国追星都能带上飞机使用！颈枕的图样跟颜色缤纷多彩，每一只都有不同的特色，虽然小编平常最喜欢RJ，但颈枕这款超级喜欢Mang的粉嫩梦幻紫，完全少女心大爆炸！ $599就能获得可爱实用又多功能的颈枕娃娃，太不可思议了！这怎么能只买一款，老板全部给我各来一个啊啊啊啊啊（剁手



最后是HOLA会员才能拥有的野餐垫，正值秋天完全是适合野餐的好日子，带著BT21玩偶们出门，叫份炸鸡想像自己是韩国欧腻坐在汉江边野餐，身边子孙满堂(?)多么的惬意～



不过有没有发现前面暗藏玄机呢？内～你没看错...只有会员才有资格买它，而且会员独享价只要199元！全台限量4000个售完为止，活动只到10/2（三），限时又限量总是残酷的，还不赶快手刀加入HOLA会员？！

让可爱的BT21联手HOLA充斥我们生活的每个角落，把握周年庆最后时间，到HOLA就能一次拥有，温暖阿米们的舒服小窝！不多说了，周年庆只到10/2（三），小编要立刻去加入HOLA会员，9/26（四）还要手刀冲去门店买购物袋，好忙好忙～最后还是得说，到底哪来这么多创意，完全佩服，拜托HOLA收下我的膝盖XDD

各位阿米们快点一同到HOLA购买吧～～～

手刀快抢>>>https://bit.ly/2kRfQS5

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