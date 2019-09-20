NCT 127泰容被指中學時期參與學校暴力，受害者難忍曾自殘！

NCT 127泰容被指中學時期參與學校暴力，受害者難忍曾自殘！

明星   2019年9月20日   星期五08:30   Rui   15

男團NCT 127顏值擔當泰容被曝學生時期曾是校園暴力的加害者。

據韓媒《Wikitree》報道稱，泰容在中學2年級時曾欺負過同學A某，「證言」來自泰容的同班同學B某。 B某自曝當時與泰容一起欺負過A同學，「泰容是小心的性格，不會主導欺負人，就是在大家欺負A某的時候會在邊上煽風點火說幾句。 」B某更稱因為受到眾人的欺負，A某還曾拿刀自殘過。

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B某還爆料：「他會看人下菜，長得好的，有人氣的就會對他們很好，長得胖的或醜的就不會那樣。 我之所以公開也沒什麼惡意，只是覺得過去做錯了，希望他能夠反省一下，而我也深刻地反省了自己。 」

此前，泰容還曾被爆出嘲弄體型較胖的女學生的事情。當時還有一位前SM練習生在個人IG上轉發了相關新聞，並留言：「從練習生時期就知道他，全都是事實。」

對此，SM娛樂回應稱：「關於泰容的報導是10年前2009年的事情，公司為了掌握準確的情況向泰容的家人要來了中學的生活記錄簿等，根據記錄簿記載，並沒有報導中所提到的事情， 也沒有相關懲戒紀錄，父母也稱當時並沒有因為此事被老師約談。 泰容就在夢想成為歌手前的中學時期做出沒有分辨力的行為、說出使人受傷的話語這一事表示深刻反省，出道前練習生時期他也透露向受到傷害的朋友道歉，現在也不敢忘記要時刻反省，對任何事情都做到全力以赴。 泰容再次向因年幼之事受到傷害的朋友道歉，也會增強責任感，正直地生活。 」

泰容除了是NCT 127的成員外，最近還和多位前輩組成SM企劃團Super M。

「圖：NATE」

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留言/評論
  • L Ucy
    為什麼明明就是受害者還要受到這樣的待遇真的好可憐公司也作死
    2小時前
  • 馬嘉翎
    李泰容沒有校園暴力 反之他是受害者 造謠者前後矛盾提不出證據自證身份 後來也害怕道歉 倒是感情一般的同班同學出來挺他 粉絲還取得導師的音頻佐證 不知道你們是有多恨他 不僅捏造事實還四處散播假消息 妄圖毀掉一個人 連粉絲比你多好幾倍的微博營銷號 都比你正經媒體有良心多了 因果循環 報應不爽 你知道嗎
    2小時前
  • Vivian Hsu
    傻眼 明明就已經澄清了 韓星網你有事嗎 比起泰容感覺小編不求證就亂報導才是一種言語暴力呢 不怕被告？
    4小時前
  • 馬嘉翎
    果然現在媒體業專吃血饅頭
    2小時前
  • Ting Hsuan Lin
    請查證再報導，謝謝
    3小時前
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