劉在錫打鼓實力大進步！粉絲直擊大神與樂團合作的影片氣氛超high～ 【有片】曹圭賢擔任《為歌曲著迷》MC！與尹尚、Gummy、成始璄等合作 今晚首播 隊長再度為愛發聲！BTS 防彈少年團 RM 為聾啞學生捐款一億韓元 樂童音樂家下週舉辦免費音樂會！ 新歌《航海》純聲版公開 離開SM的Luna竟然要到靠IG打廣告賣貨？現況讓粉絲擔憂！ 韓國31冰淇淋新口味的名字就由大家的一票來決定吧！ 今日（20日）有2部新劇首播！SBS《浪客行VAGABOND》& tvN《很便宜，千里馬超市》 【姜丹尼爾VS車銀優】同為首飾大品牌拍寫真：2位顏值都到達巔峰 ♥ NCT 127泰容被指中學時期參與學校暴力，受害者難忍曾自殘！ 有顏就是任性！李棟旭穿上裙子拍寫真：一點都不違和～ 「看來愛麗們都是有錢人呢～」EXO KAI同款戒指被粉絲們買到售罄！

男團NCT 127顏值擔當泰容被曝學生時期曾是校園暴力的加害者。

據韓媒《Wikitree》報道稱，泰容在中學2年級時曾欺負過同學A某，「證言」來自泰容的同班同學B某。 B某自曝當時與泰容一起欺負過A同學，「泰容是小心的性格，不會主導欺負人，就是在大家欺負A某的時候會在邊上煽風點火說幾句。 」B某更稱因為受到眾人的欺負，A某還曾拿刀自殘過。

** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

B某還爆料：「他會看人下菜，長得好的，有人氣的就會對他們很好，長得胖的或醜的就不會那樣。 我之所以公開也沒什麼惡意，只是覺得過去做錯了，希望他能夠反省一下，而我也深刻地反省了自己。 」



此前，泰容還曾被爆出嘲弄體型較胖的女學生的事情。當時還有一位前SM練習生在個人IG上轉發了相關新聞，並留言：「從練習生時期就知道他，全都是事實。」

對此，SM娛樂回應稱：「關於泰容的報導是10年前2009年的事情，公司為了掌握準確的情況向泰容的家人要來了中學的生活記錄簿等，根據記錄簿記載，並沒有報導中所提到的事情， 也沒有相關懲戒紀錄，父母也稱當時並沒有因為此事被老師約談。 泰容就在夢想成為歌手前的中學時期做出沒有分辨力的行為、說出使人受傷的話語這一事表示深刻反省，出道前練習生時期他也透露向受到傷害的朋友道歉，現在也不敢忘記要時刻反省，對任何事情都做到全力以赴。 泰容再次向因年幼之事受到傷害的朋友道歉，也會增強責任感，正直地生活。 」

泰容除了是NCT 127的成員外，最近還和多位前輩組成SM企劃團Super M。

「圖：NATE」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究