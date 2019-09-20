有顏就是任性！李棟旭穿上裙子拍寫真：一點都不違和～

最新「變態帥」代言人李棟旭亮相時尚雜誌《esquire》，大男人竟然玩起了裙子時尚。
這次公開的寫真是李棟旭為《esquire》拍攝的A版畫報， 出道這麼久， 這顏保持的真好，依舊是花美男啊！ 格紋襯衣、格紋百褶裙、格紋長筒襪，這樣一套女性味道十足的Look在李棟旭的身上卻穿出了完全不同的味道，不僅沒有一絲娘炮感，甚至莫名時髦，這種雜亂無章的混搭風也只有他這樣高級別的顏值才Hold得住啊！
西裝Look是李棟旭最會演繹的風格，加上淩亂捲曲的髮型，黑白色調營造出「斯文敗類」精緻男的味道，仿佛是《他人即地獄》裡變態牙醫走出了銀幕。
紅色襯衣搭配肥大的西裝褲，不得不說，顏值高的，長得好看的，有氣質的，真的穿什麼都帥啊~
俗話說紅配綠醜的哭，但李棟旭卻把綠花紋襯衫和紅格紋短褲這類相悖的穿搭詮釋出了痞帥之感。
寫真拍攝結束後李棟旭還接受了採訪，大聊自己的新角色，稱：「徐文祖並不是單純的享受殺人，而是想要喚醒內心潛在的惡魔，想要墜入地獄的人物，所以我想要演繹出他絲毫沒有同情心的一面。 」
「圖：《esquire》」
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