NCT 127泰容被指中学时期参与学校暴力，受害者难忍曾自残！

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男团NCT 127颜值担当泰容被曝学生时期曾是校园暴力的加害者。

据韩媒《Wikitree》报道称，泰容在中学2年级时曾欺负过同学A某，「证言」来自泰容的同班同学B某。 B某自曝当时与泰容一起欺负过A同学，「泰容是小心的性格，不会主导欺负人，就是在大家欺负A某的时候会在边上煽风点火说几句。 」B某更称因为受到众人的欺负，A某还曾拿刀自残过。

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B某还爆料：「他会看人下菜，长得好的，有人气的就会对他们很好，长得胖的或丑的就不会那样。 我之所以公开也没什么恶意，只是觉得过去做错了，希望他能够反省一下，而我也深刻地反省了自己。 」



此前，泰容还曾被爆出嘲弄体型较胖的女学生的事情。当时还有一位前SM练习生在个人IG上转发了相关新闻，并留言：「从练习生时期就知道他，全都是事实。」

对此，SM娱乐回应称：「关於泰容的报导是10年前2009年的事情，公司为了掌握准确的情况向泰容的家人要来了中学的生活记录簿等，根据记录簿记载，并没有报导中所提到的事情， 也没有相关惩戒纪录，父母也称当时并没有因为此事被老师约谈。 泰容就在梦想成为歌手前的中学时期做出没有分辨力的行为、说出使人受伤的话语这一事表示深刻反省，出道前练习生时期他也透露向受到伤害的朋友道歉，现在也不敢忘记要时刻反省，对任何事情都做到全力以赴。 泰容再次向因年幼之事受到伤害的朋友道歉，也会增强责任感，正直地生活。 」

泰容除了是NCT 127的成员外，最近还和多位前辈组成SM企划团Super M。

「图：NATE」

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