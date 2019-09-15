大邱新開幕《Egg Mon》不只吐司好吃，連水蜜桃果汁都是整顆切來現打喔！

8月底時我到了大邱2天1夜，發現一家新開幕的超好吃吐司《Egg Mon》，除了吐司好吃之外還大推新鮮果汁，因為果汁是真的新鮮水果打的啊！
大家對於韓國吐司類店家，知道的不外乎是ISSAC以及Egg Drop吧！我自己雖然只吃過ISSAC沒吃過Egg Drop，但是這次去大邱的時候，意外在百貨美食街吃到這家新開幕，口味也很不錯的《Egg Mon》！
《Egg Mon》是這次在大邱半月堂站的現代百貨遇到的新店家，主打小巧分量吐司、三明治。在櫃檯就可以看到餐點的示意，就算看不懂韓文也沒關係，直接跟店員比要哪一款也可以
可以看韓文或是英文的人，也可以直接看menu選擇自己想要的口味。吐司品項從原味eggmon(2900韓幣)到最貴的辣雞mon/照燒mon(4500韓幣)，共有8個口味
除了吐司之外也有飲料可以搭配，咖啡、奶昔、新鮮果汁與果汁調飲以及一般飲料，其中最推的就是新鮮果汁啦！(水果會因季節不同而隨時更換)
原本我選的是果汁調飲(Ade)但看到朋友點的水蜜桃果汁(Juice)是用整顆新鮮的水蜜桃後，馬上拜託店員給我換XD 店員真的是整顆水蜜桃削皮然後整顆都打成果汁了，新鮮果汁以及調飲果汁才差韓幣1100當然要喝新鮮的果汁更好
我點的吐司與飲料外加一份別攤秤重的蜂蜜檸檬炸雞
吐司的分量女生手掌尺寸可以一手拿，飲料目測應該是700cc左右。雖然吐司跟其他家比算是比較迷你，但搭配飲料一樣可以吃到8-9分飽的感覺
最近有去大邱的話，可以去現代百貨逛逛，買來吃吃看喔！水蜜桃果汁真的大推~
資料來源 : Kunni's korism
圖片來源 : Kunni@韓星網 自攝
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