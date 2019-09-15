大邱新开幕《Egg Mon》不只吐司好吃，连水蜜桃果汁都是整颗切来现打喔！

8月底时我到了大邱2天1夜，发现一家新开幕的超好吃吐司《Egg Mon》，除了吐司好吃之外还大推新鲜果汁，因为果汁是真的新鲜水果打的啊！
大家对於韩国吐司类店家，知道的不外乎是ISSAC以及Egg Drop吧！我自己虽然只吃过ISSAC没吃过Egg Drop，但是这次去大邱的时候，意外在百货美食街吃到这家新开幕，口味也很不错的《Egg Mon》！
《Egg Mon》是这次在大邱半月堂站的现代百货遇到的新店家，主打小巧分量吐司、三明治。在柜台就可以看到餐点的示意，就算看不懂韩文也没关系，直接跟店员比要哪一款也可以
可以看韩文或是英文的人，也可以直接看menu选择自己想要的口味。吐司品项从原味eggmon(2900韩币)到最贵的辣鸡mon/照烧mon(4500韩币)，共有8个口味
除了吐司之外也有饮料可以搭配，咖啡、奶昔、新鲜果汁与果汁调饮以及一般饮料，其中最推的就是新鲜果汁啦！(水果会因季节不同而随时更换)
原本我选的是果汁调饮(Ade)但看到朋友点的水蜜桃果汁(Juice)是用整颗新鲜的水蜜桃后，马上拜托店员给我换XD 店员真的是整颗水蜜桃削皮然后整颗都打成果汁了，新鲜果汁以及调饮果汁才差韩币1100当然要喝新鲜的果汁更好
我点的吐司与饮料外加一份别摊秤重的蜂蜜柠檬炸鸡
吐司的分量女生手掌尺寸可以一手拿，饮料目测应该是700cc左右。虽然吐司跟其他家比算是比较迷你，但搭配饮料一样可以吃到8-9分饱的感觉
最近有去大邱的话，可以去现代百货逛逛，买来吃吃看喔！水蜜桃果汁真的大推~
资料来源 : Kunni's korism
图片来源 : Kunni@韩星网 自摄
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