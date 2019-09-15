新劇《意外發現的一天》路雲&金惠允唯美雙人海報公開，實力派鮮肉大集合啦！

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集合了新一代實力派與高人氣演員的 MBC 全新水木劇《意外發現的一天》（又譯：偶然發現的一天／每週三、四播出），在近期又更新了一波主演劇照和官方海報。



▼海報太美，我好喜歡～！！！（尤其是男主路雲卓越的身高，帥帥帥…）先給我們美術組的工作人員們加隻雞腿～～～！



▼（預告）本劇改編自人氣網漫，講述患有心臟病的女高中生「銀端午」（金惠允 飾）反抗既定命運，收穫愛情的故事。端午出身在富裕家庭且又是獨生女的她，忽然在某一天發現自己只是漫畫中的配角，之後便努力尋找真實的生活與愛情，在過程中遇上了男高中生「13號」（路雲 飾），兩人展開了一場心跳加速的奇幻羅曼史。



▼男團SF9的路雲飾演純情漫畫中，沒有名字被稱為「13號」像路人甲一樣的角色，就讀2年7班學號為「13號」的男高中生，劇組也透露他相當適合這個角色，粉絲們可以好好期待一下～！



▼李在旭飾演女主的未婚夫「白經」，A3成員之一，官方的花花公子，全身散發出壞男人的氣息，因出眾的外貌出眾總是被女生們圍繞著。



▼女團APRIL的李娜恩飾演純情漫畫中的女主角「呂珠多」，是個貧窮但性格開朗堅強的女孩，打工幫助家計，遇到困難也總是保持微笑，有著滿滿的正能量，與A3成員展開一段三角關係。



▼鄭建柱飾演幽默又愛撒嬌、和大家都能和睦相處的A3成員「李道華」，走在路上或運動時總有女生為他尖叫，各方面都很完美，但就是比不過吳南柱，暗戀呂珠多。



▼金勇大飾演A3中人氣最高的「吳南柱」，有錢、腦性男、臉蛋天才集優點於一身，性格傲慢，和呂珠多互相喜歡。



▼李泰利飾演年齡、國籍、出身、名字等一切都不為人知的神祕人物「金美才」，擁有帥氣出眾的外貌。



新劇《意外發現的一天》10月2日（三）晚間 20:55 首播。

（圖自：官方劇照）

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