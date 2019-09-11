Dreamcatcher 回歸倒數一週！新專輯與手遊合作
KPOP 2019年9月11日 星期三12:44 施乃琪
下週 Dreamcatcher 就要帶著全新迷你專輯〈Raid of Dream〉回歸了，第二波概念照又展現了更帥氣強大的氣勢！
Dreamcatcher Company 昨晚（10 日）釋出了 Dreamcatcher 特別迷你專輯〈Raid of Dream〉的第二波概念照，有別於清一色只有金、白色調首波概念照，這次不僅妝容較濃，照片也呈現出更強烈的對比。
〈Raid of Dream〉不僅是 Dreamcatcher 新企劃的起點，也是他們與手機遊戲《King’s Raid》合作的成果。開發此遊戲的公司 Vespa 透露：「我們的遊戲劇情有很多反轉，就像 Dreamcatcher 在每張專輯都會構築獨特又奇幻的世界觀一樣，請大家多多期待本次合作！」
Dreamcatcher 將於 18 日傍晚正式發行〈Raid of Dream〉，期待她們的回歸！
（照片與影片來源：Dreamcatcher Company）
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