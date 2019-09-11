Dreamcatcher 回归倒数一周！新专辑与手游合作
KPOP 2019年9月11日 星期三12:44 施乃琪
下周 Dreamcatcher 就要带著全新迷你专辑〈Raid of Dream〉回归了，第二波概念照又展现了更帅气强大的气势！
Dreamcatcher Company 昨晚（10 日）释出了 Dreamcatcher 特别迷你专辑〈Raid of Dream〉的第二波概念照，有别於清一色只有金、白色调首波概念照，这次不仅妆容较浓，照片也呈现出更强烈的对比。
〈Raid of Dream〉不仅是 Dreamcatcher 新企划的起点，也是他们与手机游戏《King’s Raid》合作的成果。开发此游戏的公司 Vespa 透露：「我们的游戏剧情有很多反转，就像 Dreamcatcher 在每张专辑都会构筑独特又奇幻的世界观一样，请大家多多期待本次合作！」
Dreamcatcher 将於 18 日傍晚正式发行〈Raid of Dream〉，期待她们的回归！
（照片与影片来源：Dreamcatcher Company）
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