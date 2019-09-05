要求粉絲撤掉f(X)出道10週年應援廣告？SM回應：「不是事實，根本沒有接到相關企業的詢問！」
KPOP 2019年9月5日 星期四13:15 Yuan
4日，有韓國媒體報導：「SM娛樂方面要求粉絲撤掉f(X)出道10週年應援廣告。」
據悉，5日f(X)將迎來出道10週年，粉絲後援會預告了在韓國SMTOWN上的大型廣告，但4日卻公開了「收到通報禁止企劃」文章，當中更寫道：「向SM提交了相關資料，得到的結果是不可抗力的理由禁止廣告。」
隨後，SM娛樂方面也回應：「不是事實，根本沒有接到相關廣告企業的詢問。」
8月初，SMTOWN家族演唱會在日本東京巨蛋連辦三場，f(x)的Luna、Amber、Krystal也合體演唱經典歌曲，讓不少MeU都非常激動。而在1日，Amber通過SNS表示，自己與SM娛樂的合約已經到期，並感謝一直支持她的MeU們，也希望成員們接下來都能走花路啊！
（圖：weibo@Fx-Oxygen、SM）
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留言/評論
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等了又等 連演唱會也沒開過一次 竟然就這樣什麼都沒了...... QQ
1小時前
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呵呵，SM的IG馬上就退追Amber, Krystal, Victoria，這種幼稚的行為到是做的很快
1小時前
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因為都不續約了呀 幾乎都不是SM藝人了(剩下Krystal Luna兩位聲明)~
1小時前