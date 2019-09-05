要求粉丝撤掉f(X)出道10周年应援广告？SM回应：「不是事实，根本没有接到相关企业的询问！」
KPOP 2019年9月5日 星期四13:15 Yuan
4日，有韩国媒体报导：「SM娱乐方面要求粉丝撤掉f(X)出道10周年应援广告。」
据悉，5日f(X)将迎来出道10周年，粉丝后援会预告了在韩国SMTOWN上的大型广告，但4日却公开了「收到通报禁止企划」文章，当中更写道：「向SM提交了相关资料，得到的结果是不可抗力的理由禁止广告。」
随后，SM娱乐方面也回应：「不是事实，根本没有接到相关广告企业的询问。」
8月初，SMTOWN家族演唱会在日本东京巨蛋连办三场，f(x)的Luna、Amber、Krystal也合体演唱经典歌曲，让不少MeU都非常激动。而在1日，Amber通过SNS表示，自己与SM娱乐的合约已经到期，并感谢一直支持她的MeU们，也希望成员们接下来都能走花路啊！
（图：weibo@Fx-Oxygen、SM）
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留言/评论
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等了又等 連演唱會也沒開過一次 竟然就這樣什麼都沒了...... QQ
1小时前
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呵呵，SM的IG馬上就退追Amber, Krystal, Victoria，這種幼稚的行為到是做的很快
1小时前
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因為都不續約了呀 幾乎都不是SM藝人了(剩下Krystal Luna兩位聲明)~
1小时前