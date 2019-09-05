《The King：永遠的君主》新角色公開！李廷鎮確定出演...將飾演與李敏鎬對立的大反派角色！
韓劇 2019年9月5日 星期四13:03 Yuan
《The King：永遠的君主》是曾創作出《陽光先生》、《鬼怪》等熱門劇集的金銀淑編劇新作。
以平行世界為背景，講述神族在人間釋放惡魔，而惡魔打開平行世界的大門。若是在另一個世界裡有一個「我」比我過得更幸福，你會選擇與對方交換生活嗎？面對惡魔拋出的問題，想要關閉次元之門的理科型大韓帝國皇帝「李袞」，和想要守護他人生活、朋友和愛情的文科型大韓民國刑警「鄭太乙」，兩人輾轉於兩個世界互相幫助而發生一系列故事。
日前已經確定了主演陣容，包含了李敏鎬、金高銀、禹棹煥和鄭恩彩外，SBS在4日也表示：「李廷鎮將出演 《The King：永遠的君主》。」據悉，他將飾演與李敏鎬角色對立的「李林」，是帶著復仇宿命出生的人物。
而《The King：永遠的君主》預計在10月份開始拍攝，以明年上半年播放目標。製作公司方面日前也表示：「為了提高電視劇的完成度，計劃在下半年開始拍攝，金銀淑編劇正集中在寫劇本。」大家就....期待明年的到來吧！
（圖：TVDaily）
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