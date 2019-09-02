FTIsland以四人組回歸！ 9/9發行迷你七專《ZAPPING》
KPOP 2019年9月2日 星期一13:12 Sani
FTIsland將在9月9日發行第七張迷你專輯《ZAPPING》，考慮到主唱李洪基將將在9月30日入伍，這張專輯也將成為他入伍前的最後一張專輯。
專輯名稱《ZAPPING》是換頻道的意思，FTIsland認為就像看到無聊的電視節目時換頻道一樣，在男女關係中也有想要回避和放棄的時候，但儘管如此，想想曾經美好的時光，還是想繼續一起走下去。
主打歌《Quit》是搖滾曲風，講述了面臨離別時的痛苦心情，李洪基的高亢嗓音令人期待~
今日公開的2張團體照片也體現了專輯概念，一張是色彩鮮明的「Colo of FTISLAND」，表現電視裡的他們；另一張則是暗淡的「No Signal」，類比沒有信號時仿佛與外界隔絕的氛圍。
此外，FTIsland前成員崔鐘訓因為性犯罪等嫌疑觸怒輿論後已經退出組合，現在是以4人組合形式活動。 李洪基月底就要入伍了，崔敏煥則是剛剛公開妻子懷上雙胞胎的喜訊，希望這次活動順利和大發啊！
（圖源：FNC）
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