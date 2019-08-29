金曜漢錄製《M! Countdown》受傷！ 緊急處理後重返現場
明星 2019年8月29日 星期四09:40 Sani
今日上午，X1成員金曜漢在參加Mnet《M! Countdown》事前錄製期間腳踝受傷，立即被送到醫院進行緊急處理，但為了等待X1的眾多粉絲，又重新回到舞台。
據SWING Ent.透露：「金曜漢在彩排時扭傷腳踝，馬上就去醫院進行了緊急處理。 但他本人強烈堅持要為了等待他們的粉絲而站上舞台，所以又回到了現場，目前正在進行錄製。 之後金曜漢會繼續去醫院（對受傷部位）進行治療和管理。 」
此前有韓國網友透露說，金曜漢在讀高中時曾經雙足阿基裡斯腱斷裂全部斷裂，還因此做過手術，所以這次也許算是舊傷復發，想必相當辛苦......
金曜漢所屬的X1剛剛在本月27日發行出道專輯《飛翔：QUANTUM LEAP》並於首爾高尺SKY DOME舉辦出道Show-Con，今晚即將通過Mnet《M! Countdown》展開第一次放送活動。 希望金曜漢和大家都要健康平安啊！
（圖源：KSD，SWING等）
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