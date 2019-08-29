金曜汉录制《M! Countdown》受伤！ 紧急处理后重返现场
明星 2019年8月29日 星期四09:40 Sani
今日上午，X1成员金曜汉在参加Mnet《M! Countdown》事前录制期间脚踝受伤，立即被送到医院进行紧急处理，但为了等待X1的众多粉丝，又重新回到舞台。
据SWING Ent.透露：「金曜汉在彩排时扭伤脚踝，马上就去医院进行了紧急处理。 但他本人强烈坚持要为了等待他们的粉丝而站上舞台，所以又回到了现场，目前正在进行录制。 之后金曜汉会继续去医院（对受伤部位）进行治疗和管理。 」
此前有韩国网友透露说，金曜汉在读高中时曾经双足阿基里斯腱断裂全部断裂，还因此做过手术，所以这次也许算是旧伤复发，想必相当辛苦......
金曜汉所属的X1刚刚在本月27日发行出道专辑《飞翔：QUANTUM LEAP》并於首尔高尺SKY DOME举办出道Show-Con，今晚即将通过Mnet《M! Countdown》展开第一次放送活动。 希望金曜汉和大家都要健康平安啊！
（图源：KSD，SWING等）
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