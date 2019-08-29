劇迷許願成功！金秀賢將特別出演《德魯納酒店》 「角色請通過放送確認」
韓劇 2019年8月29日 星期四09:37 JiaJia
送過零食車給劇組、名字還曾經出現在電視劇中…尚未確定退伍後回歸螢幕的作品，金秀賢將特別出演《德魯納酒店》，為劇迷們帶來驚喜！
上月（7月）中旬，金秀賢現身tvN週末劇《德魯納酒店》片場，為劇組應援。他曾與李知恩（IU）合作過《Dream High》、《製作人》，也曾參與IU的MV拍攝；呂珍九在《擁抱太陽的月亮》中飾演過金秀賢的少年時期，金秀賢也和吳忠煥導演合作過《來自星星的你》，都有著相當深厚的緣分。
而今日（29日），據官方透露，本週（31日）將迎來大結局的《德魯納酒店》，會有金秀賢特別出演的部分，成為看點之一。最後一集已經全部完稿，而拍攝會持續到大結局播出前一天。劇組表示：「請通過放送確認金秀賢所飾演的角色」，引發期待。
有趣的是，金秀賢其實特別出演過《德魯納酒店》！只不過是以「名字」的形式～這次能夠在作品中看到真人，太好奇他會以什麼身分出演！
（圖片來源：藝人SNS、KSD）
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