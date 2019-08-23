Krystal為宋承憲新劇送上應援車：偉大的承憲OPPA就拜託大家照顧了！
明星 2019年8月23日 星期五10:39 MiJimin
大家還記得兩人合作過的電視劇嗎～？（看看宋承憲眼神多滿足，依舊是很要好啊~）
最近在努力拍攝新劇《偉大的Show》的宋承憲，在 Instagram 上 po 出了 Krystal（鄭秀晶）為送上的應援車認證照，滿心歡喜的模樣表露無遺。
▼宋承憲開心的指向一旁的立牌，上面Krystal寫到：「偉大的承憲OPPA就拜託製作組照顧了！」宋承憲也回應表示：「秀晶～3Q3Q（Thank you）！！我會盡我所能的！！！」
▼「所有的演員&工作人員都加油囉～」
兩人是在電視劇《Player》中合作，當時宋承憲、Krystal、李施彥、太元碩組成「玩家四人幫」，除了戲中培養默契外，花絮中更是經常玩在一起，而且是非常愛自拍的團體，依舊保持聯繫，關係非常好～！
▼李施彥也在剛開拍時的六月份，為宋承憲送上過應援車～！
tvN新劇《偉大的Show》將在下週一（8月26日）首播。
（圖自：宋承憲．IG）
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