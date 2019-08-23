Krystal为宋承宪新剧送上应援车：伟大的承宪OPPA就拜托大家照顾了！
明星 2019年8月23日 星期五10:39 MiJimin
大家还记得两人合作过的电视剧吗～？（看看宋承宪眼神多满足，依旧是很要好啊~）
最近在努力拍摄新剧《伟大的Show》的宋承宪，在 Instagram 上 po 出了 Krystal（郑秀晶）为送上的应援车认证照，满心欢喜的模样表露无遗。
▼宋承宪开心的指向一旁的立牌，上面Krystal写到：「伟大的承宪OPPA就拜托制作组照顾了！」宋承宪也回应表示：「秀晶～3Q3Q（Thank you）！！我会尽我所能的！！！」
▼「所有的演员&工作人员都加油罗～」
两人是在电视剧《Player》中合作，当时宋承宪、Krystal、李施彦、太元硕组成「玩家四人帮」，除了戏中培养默契外，花絮中更是经常玩在一起，而且是非常爱自拍的团体，依旧保持联系，关系非常好～！
▼李施彦也在刚开拍时的六月份，为宋承宪送上过应援车～！
tvN新剧《伟大的Show》将在下周一（8月26日）首播。
（图自：宋承宪．IG）
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