韓網曝金成鈴上位全靠政客金主贊助？！爆料者：政客見人會帶著她

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韓國總統文在寅本月9日提名前青瓦台民政首席秘書曹國出任法務部長官，但曹國隨後曝出多樁涉嫌腐敗的醜聞，其中一件還牽扯出了娛樂圈一線女明星。

最近幾日，「曹國 女兒」的詞條不斷出現在熱搜榜中。 曹國女兒2008年作為高中生赴醫學院實習兩周就被列為一篇病理學論文的主要作者。 2010年，她由得以入讀韓國頂尖的高麗大學，不少人推測那篇刊登於知名學術期刊的論文「功不可沒」。 2016年至2018年就讀醫學院期間，她兩次不及格，卻仍然獲得獎學金，同樣令人生疑。



就在「曹國 女兒」醜聞熱議不斷期間，突然另一個新詞條轉移了所有人的目光，「曹國 女演員」火速登上熱搜，引得全韓國的網民們都在猜測女主人公是誰。 一位娛樂記者出身的YouTube博主A某以一則「曹國力推的女演員是誰？ 」短片吸睛，他在播出中爆料：「我手握曹國和女演員B某有關系的證據，之前一直處於事業低潮的B某突然就開始大拍各種作品和廣告了，因為有金主在後面推她上位。 」



A某還爆料稱B某與曹國之間還夾著曹國的弟弟曹權（音譯），「女演員的丈夫和曹權私交甚好，兩人在生意上也有關聯。 我還聽說過曹權說過「我哥在推女演員」、「幫了她」。 曹國和女演員也會見面，曹國在見其他人的場合還帶過這名女演員一起出席，我有確鑿的證據。 」

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A某又稱：「一線女星雖然有點年紀，但依舊很美，真的是位大美人。 外界以為她還是已婚狀態，其實已經離婚了，但離婚消息並沒有被報道出來，婚後生活並不是很和睦。 」

沒過多久，韓網上就傳出YouTube主播A某口中的這位一線女演員B某就是不老女神金成鈴。她因為出演《繼承者們》中李敏鎬的媽媽、《Ms.Cop 2》重案組新組長而圈粉， 更因為年過50依舊保持了曼妙的少女身材而成為廣大女生心目中的女神。 雖然曹國方面火速回應消息「毫無事實根據」，但依舊沒能平息各類猜測。



金成鈴的粉絲俱樂部也在看到各方猜測與謠傳後發佈了公開聲明，怒斥與事實不符的謠言，強調金成鈴是一位對工作熱情、負責、認真，能成為他人表率的好演員，希望網民不要再損害金成鈴的名聲。



「圖：YouTube」

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