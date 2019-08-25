核子級甜蜜漫改劇《今天也可愛的狗》真人版來了！網選最萌「狗狗」女演員：一Kiss就變狗XD

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這幾年，大熱漫畫真人化搬上小銀幕已經是趨勢，而確實每一部漫改劇也都收視率爆表，讓製片商更有信心搜尋更多的好漫畫。 最近電視圈就傳出了又一部人氣漫畫《今天也是可愛狗》將要真人化的消息。

《今天也是可愛狗》講述了因為祖先犯下的錯誤而被詛咒，一旦親吻就被變成小狗的女生和懼怕狗狗的男生之間的故事。 出生於平凡家庭，平凡平凡、長相平凡、連性格都平凡的韓海娜，卻在現在成了一個不幸的人，不幸的根源是都這麼大了，居然都沒好好談過一次戀愛！！



作為劇中的重中之重，女主角不僅要甜美可愛，還要活潑迷人，於是網友們就此展開了熱烈的討論，以下5位女演員就是大家挑選出的最佳人選。

趙寶兒



漫畫裡的韓海娜有著一雙小鹿斑比一般楚楚動人的大眼睛，讓人頓時聯想到了趙寶兒，被稱為「行走的小可愛」的她光是看外形真的和漫畫主人公一模一樣啊，加上之前曾演過《剩餘公主》裡的美人魚，相信這次變狗狗也一樣容易。

鄭裕美



長相清淡卻莫名有親和力、溫潤如菊的鄭裕美，她還有個外號叫「鄭可愛」。 柔美的短髮和韓海娜如出一轍，而鄭裕美的「武器」就是貼近現實的演技，演誰像誰，很容易引領觀眾入戲。

徐玄振



新一代的浪漫喜劇女王，有著神奇的包容力，無論搭檔演員是誰她都能完美接納，演繹出一波又一波心動又浪漫的愛情故事。

朴寶英



可愛代言詞朴寶英，出道以來經常出演魔幻劇的她，從和人狼交流、到被鬼附身，再到天生有神力，每一個不切實際的角色都因為是朴寶英而變得現實立體起來， 一親吻就變無辜狗狗的朴寶英，真的很讓人期待啊。

庭沼珉



韓海娜是一個集爽朗性格和可愛容貌為一體的人物，一想到這樣的人設組合，腦海裡情不自禁地就會浮現出庭沼珉，魅力多變的她已經通過各類電視劇證明了自己，相信扮演起韓海娜又會塑造出一個經典人物。

「素材：insight/圖：NATE」

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