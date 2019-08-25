【有片】《我家的熊孩子》今晚（25日）预告：金希澈母子正式加入！妈妈吐槽：「那是艺人的生活吗？」 【釜山美食】海云台吃什么？到古来思吃釜山有名的鱼板吧！ 《WWW》剧终后李多熙为时尚杂志拍摄画报！「比起之前的『冷美人』 我就是『车贤』本人」 张满月、李至安、Cindy……你心中的IU人生角色是哪一个？ 混入DAISO秋季新品的萌货「松鼠抱枕」，好想掐一掐它的脸蛋！ 【有片】SJ为艺声庆生！队长利特感性留言：「比起像大人 更希望我们能像最初相遇时的模样」 Orion起司薯条：停不下来的香浓起司口感！ 少女时代太妍的奇妙近况：在头顶培植「新芽」！ 核子级甜蜜漫改剧《今天也可爱的狗》真人版来了！网选最萌「狗狗」女演员：一Kiss就变狗XD 《Produce X 101》黄允省&金东玧&周昌煜合拍写真！ MAMAMOO颂乐＆VIXX RAVI３年后的重逢！当初抢镜真的不是故意的，但这次我是认真的XD

这几年，大热漫画真人化搬上小银幕已经是趋势，而确实每一部漫改剧也都收视率爆表，让制片商更有信心搜寻更多的好漫画。 最近电视圈就传出了又一部人气漫画《今天也是可爱狗》将要真人化的消息。

《今天也是可爱狗》讲述了因为祖先犯下的错误而被诅咒，一旦亲吻就被变成小狗的女生和惧怕狗狗的男生之间的故事。 出生於平凡家庭，平凡平凡、长相平凡、连性格都平凡的韩海娜，却在现在成了一个不幸的人，不幸的根源是都这么大了，居然都没好好谈过一次恋爱！！



作为剧中的重中之重，女主角不仅要甜美可爱，还要活泼迷人，於是网友们就此展开了热烈的讨论，以下5位女演员就是大家挑选出的最佳人选。

赵宝儿



漫画里的韩海娜有著一双小鹿斑比一般楚楚动人的大眼睛，让人顿时联想到了赵宝儿，被称为「行走的小可爱」的她光是看外形真的和漫画主人公一模一样啊，加上之前曾演过《剩余公主》里的美人鱼，相信这次变狗狗也一样容易。

郑裕美



长相清淡却莫名有亲和力、温润如菊的郑裕美，她还有个外号叫「郑可爱」。 柔美的短发和韩海娜如出一辙，而郑裕美的「武器」就是贴近现实的演技，演谁像谁，很容易引领观众入戏。

徐玄振



新一代的浪漫喜剧女王，有著神奇的包容力，无论搭档演员是谁她都能完美接纳，演绎出一波又一波心动又浪漫的爱情故事。

朴宝英



可爱代言词朴宝英，出道以来经常出演魔幻剧的她，从和人狼交流、到被鬼附身，再到天生有神力，每一个不切实际的角色都因为是朴宝英而变得现实立体起来， 一亲吻就变无辜狗狗的朴宝英，真的很让人期待啊。

庭沼珉



韩海娜是一个集爽朗性格和可爱容貌为一体的人物，一想到这样的人设组合，脑海里情不自禁地就会浮现出庭沼珉，魅力多变的她已经通过各类电视剧证明了自己，相信扮演起韩海娜又会塑造出一个经典人物。

「素材：insight/图：NATE」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻