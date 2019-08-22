安宰賢「嫌妻子乳頭不性感」要求離婚？！ 被《新西遊記》觀眾要求下車

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隨著安宰賢和具惠善的離婚攻防戰持續不息，越來越多韓國觀眾表示不想在電視上看到他，要求他從綜藝節目《新西遊記》中下車。

昨晚安宰賢終於對於離婚問題打破沉默發出聲明， 隨後具惠善也PO文回應。

隨著越來越多敏感的私生活資訊被公開，韓國網民對安宰賢大感失望，紛紛來到他出演的《新西遊記》網站留言板PO文要求下車。 從具惠善公開離婚消息開始至今，要求安下車的帖子已經積累了46頁之多。



網友表示：「不想看到安宰賢的模樣」、「馬上讓他下車」、「安宰賢的多情男人形象是被《新西遊記》包裝出來的，這是欺騙觀眾」等等，甚至對節目本身也產生了反感。

21日晚安宰賢PO出第一個立場文，隨後遭到具惠善反駁：「我親眼看到、親耳聽到安宰賢喝醉後和其他女性通話」、「丈夫說生日那天想吃牛肉蘿蔔湯，我從淩晨就開始準備，然而他只吃了一兩勺就放下， 出去外面和別人開生日派對」、「我問他我做錯了什麼，他說我不性感，有一對不性感的乳頭，非要離婚不可」、「一起生活的時候他也會聽Youtube上那些倦怠期男人會聽的放送，而且放得很大聲，我只是個住在家裡的幽靈， 你曾經那麼愛過的女人現在變成了僵屍。 」。 進一步引起網民對安宰賢的憤怒。

此外，安宰賢正在拍攝的MBC電視劇《有瑕疵的人們》也接到了下車要求，但表示會按照原計劃拍攝。



（圖源：KSD，《新西遊記6》網站）

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