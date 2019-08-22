PRISTIN 解約、解散 林娜榮與新公司簽約重新出發！
KPOP 2019年8月22日 星期四09:28 施乃琪
擔任過 I.O.I 和 PRISTIN 隊長、領導能力和實力都已經廣為人知的林娜榮在告別 Pledis Entertainment 後，今天也決定了新東家！
Sublime Artist Agency 今天（22 日）表示已經與林娜榮簽訂了專屬合約：「我們留意到林娜榮的可能性，未來將會全力以赴地支持她，讓她在想發揮的所有領域都能帶來耀眼的表現。」
林娜榮於 2016 年參加首屆《Produce 101》，出色的舞台魅力和外貌讓她獲得許多支持，成功以 I.O.I 隊長身份出道。在結束期間限定的活動後，林娜榮也回到原公司帶領 PRISTIN 出道，可惜在活動兩年後於不久前宣告解散。
加入新東家後，林娜榮最近除了準備音樂活動，也正在接受演技和舞蹈訓練，期待很快就能看見重新出發的她！
（照片與影片來源：Sublime Artist Agency、nayoung_lim95、Mnet）
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