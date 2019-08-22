安宰贤「嫌妻子乳头不性感」要求离婚？！ 被《新西游记》观众要求下车

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随著安宰贤和具惠善的离婚攻防战持续不息，越来越多韩国观众表示不想在电视上看到他，要求他从综艺节目《新西游记》中下车。

昨晚安宰贤终於对於离婚问题打破沉默发出声明， 随后具惠善也PO文回应。

随著越来越多敏感的私生活资讯被公开，韩国网民对安宰贤大感失望，纷纷来到他出演的《新西游记》网站留言板PO文要求下车。 从具惠善公开离婚消息开始至今，要求安下车的帖子已经积累了46页之多。



网友表示：「不想看到安宰贤的模样」、「马上让他下车」、「安宰贤的多情男人形象是被《新西游记》包装出来的，这是欺骗观众」等等，甚至对节目本身也产生了反感。

21日晚安宰贤PO出第一个立场文，随后遭到具惠善反驳：「我亲眼看到、亲耳听到安宰贤喝醉后和其他女性通话」、「丈夫说生日那天想吃牛肉萝卜汤，我从淩晨就开始准备，然而他只吃了一两勺就放下， 出去外面和别人开生日派对」、「我问他我做错了什么，他说我不性感，有一对不性感的乳头，非要离婚不可」、「一起生活的时候他也会听Youtube上那些倦怠期男人会听的放送，而且放得很大声，我只是个住在家里的幽灵， 你曾经那么爱过的女人现在变成了僵尸。 」。 进一步引起网民对安宰贤的愤怒。

此外，安宰贤正在拍摄的MBC电视剧《有瑕疵的人们》也接到了下车要求，但表示会按照原计划拍摄。



（图源：KSD，《新西游记6》网站）

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