安宰贤「嫌妻子乳头不性感」要求离婚？！ 被《新西游记》观众要求下车
明星 2019年8月22日 星期四09:31 Sani
随著安宰贤和具惠善的离婚攻防战持续不息，越来越多韩国观众表示不想在电视上看到他，要求他从综艺节目《新西游记》中下车。
昨晚安宰贤终於对於离婚问题打破沉默发出声明， 随后具惠善也PO文回应。
随著越来越多敏感的私生活资讯被公开，韩国网民对安宰贤大感失望，纷纷来到他出演的《新西游记》网站留言板PO文要求下车。 从具惠善公开离婚消息开始至今，要求安下车的帖子已经积累了46页之多。
网友表示：「不想看到安宰贤的模样」、「马上让他下车」、「安宰贤的多情男人形象是被《新西游记》包装出来的，这是欺骗观众」等等，甚至对节目本身也产生了反感。
21日晚安宰贤PO出第一个立场文，随后遭到具惠善反驳：「我亲眼看到、亲耳听到安宰贤喝醉后和其他女性通话」、「丈夫说生日那天想吃牛肉萝卜汤，我从淩晨就开始准备，然而他只吃了一两勺就放下， 出去外面和别人开生日派对」、「我问他我做错了什么，他说我不性感，有一对不性感的乳头，非要离婚不可」、「一起生活的时候他也会听Youtube上那些倦怠期男人会听的放送，而且放得很大声，我只是个住在家里的幽灵， 你曾经那么爱过的女人现在变成了僵尸。 」。 进一步引起网民对安宰贤的愤怒。
此外，安宰贤正在拍摄的MBC电视剧《有瑕疵的人们》也接到了下车要求，但表示会按照原计划拍摄。
（图源：KSD，《新西游记6》网站）
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留言/评论
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生日选择和其他女性朋友一起度过… 这个真的会让另一伴很受伤…
1小时前
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我覺得新西遊記只要有虎東東 根叔 志源 211組合就夠了☺️
15分前
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希望他下車，節目中塑造太多愛老婆愛做家事模範生形象，負起責任。看他出演我會笑不下去。
43分前
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女人是多么的无奈和可怜才把自己的隐私报出来
42分前