韓網友列舉「金秀賢公司失去民心的原因」：金賽綸、徐睿知、林娜榮到底經歷了什麼？

關於金秀賢和其經紀公司GOLD MEDALIST（該公司是以金秀賢一人企劃公司形式建立的）近期引爆的爭議，有網友在DC INSIDE論壇直接開轟，斥責他們對旗下的女藝人太苛責，毫無人情可言。

以下為韓國網友長文：



從以前就感覺GM（GOLD MEDALIST）對待女藝人的態度非常無禮又傲慢。

關於徐睿知事件

當時學歷爭議、校園暴力相關的澄清也太離譜了吧？ 「考上了西班牙的大學，但因為在韓國活動沒能去上」——就這樣敷衍地交代完了？ 至少應該說： 「雖然沒有畢業於西班牙大學，但確實曾在西班牙停留並學習 」、 「關於校園暴力，學校從未召開過校暴委員會，希望大家在未經交叉驗證的情況下不要輕易攻擊演員。 」 如果當時能這樣有禮貌地回應，徐睿知不會被罵得那麼慘，公司受到的損失也會比現在少。



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關於金賽綸

酒駕確實是錯誤的行為。 但是，有句話說「罪可恨，人不可恨」。 雖然她酒駕了，但好在老天保佑，沒有造成人員傷亡。 公司應該陪著藝人一起反省和成長，而不是一味地拋棄她。 如果公司當初能用溫和的態度替她發聲，至少還能給她留條活路。 結果呢？ 卻把金賽綸的私生活當作食物，一直丟給那些蹭熱度的媒體消費， 不僅不和她續約，甚至還想辦法從她那裡要回錢？ 一個已經沒有收入來源的人，突然收到「拿出7億韓元」的通知， 換誰都會產生極端想法的吧？



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關於林娜榮的「耳語」目擊傳聞

當時是不是也應該像這次一樣， 一次性發一堆澄清報導，把所有傳聞全部斬斷？ 就只是「在執行外部日程時偶然碰見了」——這樣簡短地回應就行了。 但公司非要搞得像在躲瘟神一樣冷漠對待，這種做法到底是為什麼？ 大家早就知道GM對待女藝人的態度特別惡劣、無禮吧？ 甚至在「긷갤」裡很早就有人指出GM對女藝人的態度有問題， 結果公司直接跳出來威脅要起訴， 搞不好，當時在論壇裡發瘋的就是GM的工作人員。 這件事就是這樣一點一點積累，最終才發展到今天的局面。



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請別再那麼露骨地宣傳自己有多愛錢了 總是搞什麼「出演費5億」、「8億」、「男演員一哥」這種宣傳，根本沒人買帳。 現在全球經濟因為特朗普的不穩定局勢變得不安，韓國國內也因彈劾案氣氛緊張， 納斯達克、加密貨幣市場暴跌，大家都快被這些事折磨瘋了， 在這種情況下你跑出來說「我賺了很多錢」——你覺得大家會高興嗎？ 連關於金賽綸的新聞你們都能封鎖， 那出演費5億、8億的宣傳文章難道就不能撤掉？ 明明能做到，卻又沒這個眼力見，搞這些低級的宣傳到底有什麼意義？

如今民心徹底崩塌的原因：

年輕的女演員在自己生日當天自殺了，但某人（暗指金秀賢）卻沒去吊唁。 連男性論壇都說這是遺書般的舉動，覺得這太嚇人了。

一副什麼事都沒發生的樣子，去參加派對。

之前到處宣傳自己片酬多高，結果轉頭就給金賽綸發律師函，讓她還7億。 這個行為讓女性群體的民意直接崩盤。 ——「你不是賺了很多錢嗎？ 結果現在卻逼一個比你小十幾歲的女生還錢？ 」 這個輿論反噬太嚴重了。

金賽綸的葬禮應該去的。 那是最後的機會了，結果沒去，卻在派對上笑得很開心， 這直接導致了「精神變態」的形象被牢牢刻在大眾心裡。 在放狠話說要「強烈法律應對」之前，至少先發一篇長文悼念逝者吧？ 老實說，GM發佈的官方聲明看起來真的就像黑社會一樣， 不是比喻，而是真的像四十多歲的黑幫混混寫的東西。 如果不會寫，就交給律師事務所來處理， 讓專業人士用最溫和、最不刺激大眾的語氣來撰寫。 難道連這個錢也捨不得花嗎？



現在說什麼「金賽綸不是未成年時認識的，所以沒問題」？ 就算威脅要起訴大眾也不會害怕， 反而會讓大家更覺得「這人有病」。 因為受害者是在金秀賢生日那天選擇了死亡。 GM越是強硬，大家就越會覺得： 「啊...... 所以金賽綸才會走上絕路。 」 只會讓大眾更加堅定這個想法，導致反感情緒加劇。

唉...... 現在你們是開會討論呢， 還是還在睡覺不知道事態有多嚴重呢？ 以後發表官方立場時， 能不能少露出那種自以為是的老男人氣焰， 謙遜一點、低調一點？

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