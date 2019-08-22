PRISTIN 解约、解散　林娜荣与新公司签约重新出发！

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担任过 I.O.I 和 PRISTIN 队长、领导能力和实力都已经广为人知的林娜荣在告别 Pledis Entertainment 后，今天也决定了新东家！

Sublime Artist Agency 今天（22 日）表示已经与林娜荣签订了专属合约：「我们留意到林娜荣的可能性，未来将会全力以赴地支持她，让她在想发挥的所有领域都能带来耀眼的表现。」

林娜荣於 2016 年参加首届《Produce 101》，出色的舞台魅力和外貌让她获得许多支持，成功以 I.O.I 队长身份出道。在结束期间限定的活动后，林娜荣也回到原公司带领 PRISTIN 出道，可惜在活动两年后於不久前宣告解散。



加入新东家后，林娜荣最近除了准备音乐活动，也正在接受演技和舞蹈训练，期待很快就能看见重新出发的她！



（照片与影片来源：Sublime Artist Agency、nayoung_lim95、Mnet）

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