TXT 回歸一波三折　暫延後至 10 月發片

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TXT 月初才傳出有兩位成員受傷，因而不得不延後回歸；最近又有三位成員接連染上結膜炎，新專輯發行計畫只好再度延期！

Big Hit Entertainment 於 20 日經由 TXT 的官方帳號發出聲明，透露因成員泰賢和 Hueningkai 染上流行性結膜炎，因此原訂於 9 月發行的專輯，將暫時延後至 10 月底發行。

月初時隊長秀彬就先染上了結膜炎，雖然聽從醫療團隊指示自我隔離，但泰賢和 Hueningkai 仍因為疾病流行而不幸感染。目前秀彬已經康復，泰賢和 Hueningkai 則處於沒有傳染性的狀態，但因為症狀依舊存在，一時也無法參與 MV、畫報拍攝等相關行程。

除了回歸計畫延後，TXTC 原訂於 23 日和 27 日參與的《2019 SOBA》和《關西 Collection 2019 Autumn & Winter》也會取消表演。希望成員們都能早日康復！



（照片來源：Big Hit Entertainment）

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