玄彬在雜誌《esquire》訪問透露：想看著孫藝珍的眼睛，在同一個空間裡共同呼吸！

多次傳出戀愛緋聞的玄彬和孫藝珍，雖然兩人每次都否認，但依舊被不少CP粉們看好。 最近登上時尚雜誌《esquire》9月號封面的玄彬，在採訪中也提到了「緋聞女友」孫藝珍。
新寫真的玄彬要比平時多了幾分憂鬱的味道，白皙的皮膚，帥氣的臉龐，但是帥氣中又不乏帶著一抹溫柔，散發出來的氣質越來越讓人陶醉。 他透露為了拍攝新電視劇《愛的迫降》特意曬黑了皮膚，而該劇也即將開機，這部劇中他將扮演一名特級長官。
《愛的迫降》講述了因強風遭受滑翔傘事故被迫降落到朝鮮的財閥繼承女尹世利（孫藝珍 飾）與默默守護她，並且愛上她的北韓特級軍官李正赫（玄彬 飾）之間的絕密浪漫愛情故事。 由《藍色海洋的傳說》、《來自星星的你》、《順藤而上的你》的編劇朴志恩執筆，也是玄彬和孫藝珍繼電影《協商》之後 的二度合作。
寫真拍攝結束後的採訪中，玄彬表示：「我經常會因為搭檔演員意想不到的演技而感受到無限魅力和刺激感，也會因為對方出其不意演技引發出我在演技上的刺激感，拍攝《極智對決》時就經常從藝珍身上看到這些，所以一直想著能夠和她再合作就好了。 （《極智對決》因為拍攝技術需要我倆是分開拍的）曾經想過要能在同一個空間裡而非不同場地，看著她的眼睛，呼吸著同樣的空氣來合作（演戲）就好了，沒想到機會來得這麼快。 」
前不久，韓網網路上爆出有網友在洛杉磯偶遇玄彬和孫藝珍的消息，還看到玄彬和孫藝珍的父母聚餐等，瞬間引爆兩人秘戀的傳聞。 接著兩人就合作了新劇《愛的迫降》，還被CP粉絲們調侃「請不要公費談戀愛，先公開再說」。
「圖：《esquire》」
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