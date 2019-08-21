TXT 回归一波三折　暂延后至 10 月发片

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TXT 月初才传出有两位成员受伤，因而不得不延后回归；最近又有三位成员接连染上结膜炎，新专辑发行计画只好再度延期！

Big Hit Entertainment 於 20 日经由 TXT 的官方帐号发出声明，透露因成员泰贤和 Hueningkai 染上流行性结膜炎，因此原订於 9 月发行的专辑，将暂时延后至 10 月底发行。

月初时队长秀彬就先染上了结膜炎，虽然听从医疗团队指示自我隔离，但泰贤和 Hueningkai 仍因为疾病流行而不幸感染。目前秀彬已经康复，泰贤和 Hueningkai 则处於没有传染性的状态，但因为症状依旧存在，一时也无法参与 MV、画报拍摄等相关行程。

除了回归计画延后，TXTC 原订於 23 日和 27 日参与的《2019 SOBA》和《关西 Collection 2019 Autumn & Winter》也会取消表演。希望成员们都能早日康复！



（照片来源：Big Hit Entertainment）

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