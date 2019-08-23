大邱旅遊經驗分享(上)，快筆記起來好安排下一趟旅遊！

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到韓國大邱旅遊真的越來越盛行，今年我自己也就飛了三次大邱，大略整理了一些關於大邱的旅遊小經驗給大家，快記起來就可以著手安排旅程啦！

網路上也有很多人分享大邱旅遊的小知識，不過剛開始踏入自由行的親估們總是會比較緊張，所以我整理了一下飛大邱的經驗，寫成小筆記給大家參考，因為說明文字比較多，本篇先提天氣以及交通的部分

天氣

大邱因為地形關係可以說是全韓國最熱的城市，我去大邱分別是1、5、8月。

1月份氣溫大約負2到15度左右，雖然不如其他城市那麼冷，但圍巾、手套、暖暖包、帽子等禦寒物品建議還是要準備著。

5月的氣溫白天已經頗熱，晚上很涼爽但風吹久可能會突然一陣覺得冷，建議短袖加上薄外套即可

8月不管那裏都是非常熱，大邱的部分公共區域新設有涼風扇、灑水噴霧器，等紅綠燈時也可以在遮陽棚等候。提醒大家做好防曬以及補水，健康的身體才可以玩得開心。跟我一樣怕熱的人可以帶手持風扇、抗UV傘等等。



(以上圖片來源為韓國大邱市FB)

大邱夏天的冷氣普遍感覺起來不是一進門就覺得超級涼爽那種，在室內一段時間之後就可以適應，就權當是對身體好的溫度，這樣旅行更開心！(冷氣涼爽程度為個人感受，僅供參考)

交通相關

大邱機場沒有連接到地鐵，我自己因為趕行程又或是有跟朋友同行，從機場出來後的交通基本上都是計程車，(時間跟費用會因為路況不同，故僅為參考值喔)

1. 搭計程車到最近的地鐵站『峨洋橋站』，車程約5分鐘內可到，但因為距離短司機可能不願意載客人，費用約3000-4000韓幣

2. 搭計程車到地鐵『東大邱站』，車程約10分鐘，費用大約5000-5500韓幣

3. 搭計程車到地鐵『半月堂站』，車程約20分鐘，費用大約8500-9500韓幣

4. 如果是要去大邱看演唱會的話，可能跟我一樣下飛機就搭計程車到會場『EXCO』，車程約15分鐘，費用大約6000-6500韓幣

5. 另外，我去平和市場的雞胗一條街吃消夜，從平和市場搭計程車回半月堂，車程約20分鐘，費用大約10000韓幣出頭

附一張上次吃的炸雞胗，真的很好吃





大邱交通算是方便，火車、地鐵、巴士、計程車都有。我除了搭計程車外就是搭地鐵。大家一定要知道的超重要小知識就是『交通卡加值』。去大邱，請大家 去便利商店加值 ，大邱的地鐵站 不支援加值 喔！

至於地鐵每站往返等所要花費的時間，大家可以自行下載APP查詢，我自己使用的是KAKAO MAP，除了花費時間之外，也會標出是否轉乘以及走路距離最短的車廂。下面範例可以參考一下，從熱鬧的半月堂站到烤腸一條街安吉郎站





然後也想跟大家講講自身的想法，之前我自己去慶州時遇過大暴雨很多景點都不能去，還被計程車司機丟包在偏僻路上，自己走了20分鐘的路才回到民宿，對很多人來說這都是旅行不好、不開心的回憶。我自己被丟包時其實心裡也有點害怕，有些人遇到問題會慌張、怕事前功課做不足或是應變能力比較慢，但遇到問題的時希望大家都記得 : 遇到問題靜下心，要能隨機應變更重要 並問自己 如何自己完成想要達到的目標 ，努力朝這個方向去做，就可以解決問題了。時間慢一點也沒關係，多練習總是會成功的，這也是旅遊的樂趣之一呀！

經驗分享的下篇將會分享我挑選住宿考量的點以及推薦處，另外還有大邱必吃美食重點喔！還想知道甚麼資訊，記得留言告訴我們，這樣才能幫大家蒐集留意更多喔！

資料來源 : Kunni's korism

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