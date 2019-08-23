徐睿知新片《量子物理學》上映在即　與 KING Entertainment 決定不續約

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擁有獨特氣質的徐睿知近年來經常在電視劇和電影中出現，最近她與前東家不再續約，接下來的動向也備受關注！

KING Entertainment 於 22 日宣布：「我們和徐睿知經過長期的討論，最終決定不再續約，很感謝她過去三年作為 KING Entertainment 旗下演員所展現的好表現。」並感性地表示：「雖然經紀業務已經結束，但未來我們還是會一如既往地支持徐睿知在各方面的活躍。」

徐睿知於 2013 年開始參演廣告，並以電影《我和 S4 的故事》出道正式踏入演藝圈，近年來陸續演出《武林學校》、《又，吳海英》、《花郎》、《救救我》、《無法律師》⋯⋯等電視劇，多變的角色頗受好評。

而今年徐睿知手頭上兩部電影《暗箭》和《量子物力學》，後者在下個月就會上映，喜歡她的話別忘了繼續關注她的動向！



（照片來源：KING Entertainment）

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