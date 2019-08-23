Copy ＆ Paste？X1預告照被指抄襲6年前EXO概念，都是「X」惹的禍嗎！？
KPOP 2019年8月23日 星期五08:18 Rui
《Produce X 101》11人組X1的出道真的是一波三折，先是節目組被質疑投票作假，11人出道資質受到質疑，現在好不容易熬到要出道了，卻在公開宣傳照之時被指涉嫌抄襲前輩EXO的概念。
最近韓網多個交流網站上出現了「和EXO相似的X1概念照」的內容，網民羅列出多張照片，指責X1的概念和POSE幾乎照搬了EXO的舊照。
先來看看X1的照片，11名成員交叉站成X模樣。
另一張照片裡成員們又穿著休閒裝和西裝分站兩邊，也組合成X的樣子。
兩張照片和EXO2013年發售的《狼與美女》的宣傳照極為相似，當時成員們穿著西服站成了E、X、O的模樣。
看了帖子的網民們紛紛留言表示：「這樣來看真的就是複製粘貼」、「真的很像啊」、「兩團都有X，難免會撞吧」等。
「圖：PANN」
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留言/評論
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EXO L 不在乎好嗎
我們的時間之花在EXO身上
沒有閒時間理別人
23分前
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我是愛麗也是ONE IT，看到這種新聞簡直傻眼，就是照著字母X排啊不然要怎麼排？真的不懂某些人為了反而反的心態，如果這算抄襲那全世界的隊形和姿勢都要申請專利了吧？兩邊都是我的寶貝看到這種新聞真的有夠無奈¯\_(ツ)_/¯
2小時前
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我也是愛麗，其他的就算了，這真的是傻眼，只是都站成X都被叫抄襲？那一堆人用手比心是不是也要叫抄襲？？
1小時前