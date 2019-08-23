大邱旅游经验分享(上)，快笔记起来好安排下一趟旅游！

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到韩国大邱旅游真的越来越盛行，今年我自己也就飞了三次大邱，大略整理了一些关於大邱的旅游小经验给大家，快记起来就可以著手安排旅程啦！

网路上也有很多人分享大邱旅游的小知识，不过刚开始踏入自由行的亲估们总是会比较紧张，所以我整理了一下飞大邱的经验，写成小笔记给大家参考，因为说明文字比较多，本篇先提天气以及交通的部分

天气

大邱因为地形关系可以说是全韩国最热的城市，我去大邱分别是1、5、8月。

1月份气温大约负2到15度左右，虽然不如其他城市那么冷，但围巾、手套、暖暖包、帽子等御寒物品建议还是要准备著。

5月的气温白天已经颇热，晚上很凉爽但风吹久可能会突然一阵觉得冷，建议短袖加上薄外套即可

8月不管那里都是非常热，大邱的部分公共区域新设有凉风扇、洒水喷雾器，等红绿灯时也可以在遮阳棚等候。提醒大家做好防晒以及补水，健康的身体才可以玩得开心。跟我一样怕热的人可以带手持风扇、抗UV伞等等。



(以上图片来源为韩国大邱市FB)

大邱夏天的冷气普遍感觉起来不是一进门就觉得超级凉爽那种，在室内一段时间之后就可以适应，就权当是对身体好的温度，这样旅行更开心！(冷气凉爽程度为个人感受，仅供参考)

交通相关

大邱机场没有连接到地铁，我自己因为赶行程又或是有跟朋友同行，从机场出来后的交通基本上都是计程车，(时间跟费用会因为路况不同，故仅为参考值喔)

1. 搭计程车到最近的地铁站『峨洋桥站』，车程约5分钟内可到，但因为距离短司机可能不愿意载客人，费用约3000-4000韩币

2. 搭计程车到地铁『东大邱站』，车程约10分钟，费用大约5000-5500韩币

3. 搭计程车到地铁『半月堂站』，车程约20分钟，费用大约8500-9500韩币

4. 如果是要去大邱看演唱会的话，可能跟我一样下飞机就搭计程车到会场『EXCO』，车程约15分钟，费用大约6000-6500韩币

5. 另外，我去平和市场的鸡胗一条街吃消夜，从平和市场搭计程车回半月堂，车程约20分钟，费用大约10000韩币出头

附一张上次吃的炸鸡胗，真的很好吃





大邱交通算是方便，火车、地铁、巴士、计程车都有。我除了搭计程车外就是搭地铁。大家一定要知道的超重要小知识就是『交通卡加值』。去大邱，请大家 去便利商店加值 ，大邱的地铁站 不支援加值 喔！

至於地铁每站往返等所要花费的时间，大家可以自行下载APP查询，我自己使用的是KAKAO MAP，除了花费时间之外，也会标出是否转乘以及走路距离最短的车厢。下面范例可以参考一下，从热闹的半月堂站到烤肠一条街安吉郎站





然后也想跟大家讲讲自身的想法，之前我自己去庆州时遇过大暴雨很多景点都不能去，还被计程车司机丢包在偏僻路上，自己走了20分钟的路才回到民宿，对很多人来说这都是旅行不好、不开心的回忆。我自己被丢包时其实心里也有点害怕，有些人遇到问题会慌张、怕事前功课做不足或是应变能力比较慢，但遇到问题的时希望大家都记得 : 遇到问题静下心，要能随机应变更重要 并问自己 如何自己完成想要达到的目标 ，努力朝这个方向去做，就可以解决问题了。时间慢一点也没关系，多练习总是会成功的，这也是旅游的乐趣之一呀！

经验分享的下篇将会分享我挑选住宿考量的点以及推荐处，另外还有大邱必吃美食重点喔！还想知道甚么资讯，记得留言告诉我们，这样才能帮大家搜集留意更多喔！

资料来源 : Kunni's korism

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