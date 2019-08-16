顏值、身材、唱歌、跳舞、演技均在線的邕聖祐...你竟然不會這個？

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邕聖祐，粉絲圈盛讚的完美男人，到底有什麼是他不行的？

臉？ 棱角分明，清秀卻又不失硬朗，26歲照樣嫩得能演高中生。



舞台上隨便抓拍都是一張海報~



舞？ 綜藝節目上小秀舞步都引得全場沸騰~



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舞台上更是如魚得水，鏡頭掌控能力絕佳！



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歌？ 不要忘了他可是《Produce 101》裡的A級練習生，最終以第五名出道的實力愛豆！



演技？ 看看邕聖祐正在出演的《18歲的瞬間》網評大家就知道了，和金香起搭檔演繹青澀初戀的故事看得觀眾們那叫一個悸動啊~



要長相有長相，要身材有身材，要業務能力有業務能力，到底你有什麼是你不會的？？ 邕聖祐自爆最不擅長的事情就是球類運動，因為小時候運動會上經常被球砸到，對此產生了陰影~不能和球和平共處~



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所以節目上被球砸到的邕聖祐秒變無辜小貓，眼神裡藏著「你幹嘛砸我」的委屈~



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球可能是故意的~打拳擊竟然還能被回彈的球給擊中！



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身手如此矯捷，你竟然躲不過球？



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雖說害怕球，但在電視劇裡的這幕投球、替人擋球的身姿還是超帥的~~



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「圖：pann」

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