《他人即地獄》任時完帶你看劇中考試院內景！這莫名的陰森感究竟是……？

漫改劇《他人即地獄》公開了故事發生地——陰森考試院的內部景觀，而且是以任時完拍攝的視角，即使害怕也要跟著看完啊！
OCN電視劇《他人即地獄》近日公佈了介紹劇中考試院的影片，片場近4分鐘，採用任時完手持攝像機兼旁白的方式進行，帶領大家一一探索考試院中奇奇怪怪的環境，雖然沒有一個人出現，任時完的聲音也十分開朗，卻不知為何讓人心裡毛毛的... ...
不了解韓國考試院的朋友可以參考小編之前寫的這篇文哦~
任時完說：「大家好，我是新搬來Eden考試院的尹鍾宇。 這裡本來是禁止外人出入的，只給各位看一眼哦！ 」推開門後首先看到的是房東大嬸所在的「總務室」，過道裡還貼著就業資訊、居住守則等等，總務室裡也佈置得超有生活感：「大嬸看起來是好人，但有時真的猜不透她在想什麼......」
隨後沿著走廊介紹劇中角色的房間，先是313號眼鏡男李鐘玉的...... 貼滿奇怪圖片的房間，讓任時完嫌棄地說：「好變態，收拾一下房間吧，有味道耶。 」
然後是303號，也就是任時完角色的房間，現在還是空空的：「這床不會塌掉吧？ 不過想想價格...... 果然便宜是有理由的！ 」
接著是306號鬥雞眼朴鍾煥的房間，櫃子上居然擺了一個娃娃頭，把任時完嚇了一跳：
3樓的房間就是這些，走廊盡頭是廚房和衛浴間，看起來髒髒舊舊的，任時完說：「這洗衣機和馬桶還是不用為妙啊...... 這個考試院，真的是像它的名字一樣美好的地方嗎？ 」忍不住感歎道具組有夠厲啊，看起來就像真正有人住過很久的老房子：
影片最後出現一串腳步聲，任時完說：「似乎有人來了，我們也趕快離開吧，下次見！ 」腳步聲越來越近、越來越快，讓人感覺好緊張！ 超期待31日的開播啊！
（圖源：Youtube@OCN）
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