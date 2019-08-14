tvN新劇《偉大的Show》宋承憲&李善彬&林周煥 人物劇照、預告 公開！ 好調皮！ 金在奐戴鋼鐵人面具進錄音室 老闆員工一起查！梁鉉錫&勝利涉巨額遠程賭博被立案調查 成東鎰提親近的後輩：「在釜山拍攝時，泰亨、寶劍一起來了！敬秀去軍隊前也和趙寅成、李光洙一起見面了」 小心被迷暈！四組男團一起 cover 前輩 EXO 的性感《Love Shot》 《請給一頓飯Show》教人犯罪？主人到底在不在家看這裡就行了？！ 重回顏值巔峰的宋仲基與金智媛同框拍寫真！CP感太強網民大呼：求拍現代劇～ 金龍國本月底回歸 新歌已錄音結束！ MONSTA X演唱會上元虎大出血？！只怪噴霧質量太差XD BTS防彈少年團展強烈存在感 三專輯同登 Billboard 200 榜！ 全烋星——TS 兩年糾紛落幕 可自由展開活動了！ Oh My Girl 回歸後首冠入袋！YooA 腳傷「對不起讓 Miracle 擔心了」 EXO伯賢、徐章煇、金鍾國、朴俊炯將出演JTBC中秋試播節目《乖僻的五兄弟》！ 還沒看BTS防彈少年團最新電影？別錯過延長上映的機會！ 【2019偶像運動會】女子摔跤大慘事！拎小雞式碾壓，體格力量完全不是同等級XD 韓國Starbucks推出「學生系列」：8月13日發售！ 《Produce X 101》琴東賢近期發展？「只可能加入 BY9 這個企劃型團體」 吳達秀性侵案翻盤？警方認定「無嫌疑」，接拍獨立電影複出！

《請給一頓飯Show》最近惹上了爭議，受到了觀眾們的質疑。

7月24日播出的《請給一頓飯Show》中，李敬揆、姜鎬童帶著Mark和金夏恩前往市民家「蹭飯」。 姜鎬童和金夏恩在多家住宅前徘徊、按門鈴，希望找到能夠請他們吃飯的家庭。

與此同時李敬揆卻有些投機取巧，直接查看了樓梯口的電錶郵箱，還問Mark：「電錶轉不轉？ 轉的話就按這家的門鈴吧。 」確認電錶在運轉的李敬揆和Mark於是就去按了這家的門鈴，而這家主人確實在家。



** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

該段內容播出後就引發了大批觀眾的不滿，無論是警方和物業管理都在呼籲居民們要注意沒人在家時的安全問題，但該節目卻堂而皇之地播出了鑒別主人是否在家的方法，萬一被不法之人看到，可能真的會當做犯罪手段。



不滿的觀眾們前往《請給一頓飯Show》的公開留言版塊下留言，稱：「看電錶到底是做給誰看的」、「不知道警戒心最重要嗎？ 」、「你們這是在教人犯罪啊」等。 有些情緒激動的觀眾甚至要求節目停播。

對於播出負面內容，《請給一頓飯Show》至今都未發表過任何立場。

「圖：請給一頓飯Show」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞