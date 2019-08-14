《請給一頓飯Show》教人犯罪？主人到底在不在家看這裡就行了？！
綜藝 2019年8月14日 星期三10:02 Rui
《請給一頓飯Show》最近惹上了爭議，受到了觀眾們的質疑。
7月24日播出的《請給一頓飯Show》中，李敬揆、姜鎬童帶著Mark和金夏恩前往市民家「蹭飯」。 姜鎬童和金夏恩在多家住宅前徘徊、按門鈴，希望找到能夠請他們吃飯的家庭。
與此同時李敬揆卻有些投機取巧，直接查看了樓梯口的電錶郵箱，還問Mark：「電錶轉不轉？ 轉的話就按這家的門鈴吧。 」確認電錶在運轉的李敬揆和Mark於是就去按了這家的門鈴，而這家主人確實在家。
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該段內容播出後就引發了大批觀眾的不滿，無論是警方和物業管理都在呼籲居民們要注意沒人在家時的安全問題，但該節目卻堂而皇之地播出了鑒別主人是否在家的方法，萬一被不法之人看到，可能真的會當做犯罪手段。
不滿的觀眾們前往《請給一頓飯Show》的公開留言版塊下留言，稱：「看電錶到底是做給誰看的」、「不知道警戒心最重要嗎？ 」、「你們這是在教人犯罪啊」等。 有些情緒激動的觀眾甚至要求節目停播。
對於播出負面內容，《請給一頓飯Show》至今都未發表過任何立場。
「圖：請給一頓飯Show」
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