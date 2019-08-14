重回顏值巔峰的宋仲基與金智媛同框拍寫真！CP感太強網民大呼：求拍現代劇～
明星 2019年8月14日 星期三10:00 Rui
宋仲基和宋慧喬離婚一事逐漸平息，兩人也開始投入自己的工作中。隨著《阿斯達年代記》第3部分開播在即，主演最近集結拍攝了新寫真。
《阿斯達年代記》中宋仲基和金智媛在劇中擔任男女主角，兩人和張東健、金玉彬一同出鏡，不同於劇中遠古時期的裝扮，全都現代裝登場，演繹幹練氣質。
尤其是宋仲基和金智媛的雙人照更是看得網民們驚歎，宋仲基穿著黑色的服裝，原先被拍到長胖、脫髮的他重回顏值巔峰，目光柔和。而金智媛則穿著白色的連衣裙，扎著溫柔的低馬尾，兩人坐在一起很是般配。
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金智媛又以裸色蕾絲連衣裙出鏡，披著一頭波浪長髮，整體造型突出了浪漫恬靜的氣質。加上宋仲基的黑西裝，看得粉絲們大呼：「求你們拍合作拍現代劇」。
宋仲基和金智媛早前一同合作過《太陽的後裔》，只不過兩人都各自有搭檔角色。而《阿斯達年代記》中的他們造型更偏重於遠古時代，看完這組現代Look寫真，顏值超級般配的兩人自然引起了網民的關注，十分想看到他倆在現代劇中的扮情侶。
「圖：PANN」
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