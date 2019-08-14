《请给一顿饭Show》教人犯罪？主人到底在不在家看这里就行了？！
综艺 2019年8月14日 星期三10:02 Rui
《请给一顿饭Show》最近惹上了争议，受到了观众们的质疑。
7月24日播出的《请给一顿饭Show》中，李敬揆、姜镐童带著Mark和金夏恩前往市民家「蹭饭」。 姜镐童和金夏恩在多家住宅前徘徊、按门铃，希望找到能够请他们吃饭的家庭。
与此同时李敬揆却有些投机取巧，直接查看了楼梯口的电表邮箱，还问Mark：「电表转不转？ 转的话就按这家的门铃吧。 」确认电表在运转的李敬揆和Mark於是就去按了这家的门铃，而这家主人确实在家。
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该段内容播出后就引发了大批观众的不满，无论是警方和物业管理都在呼吁居民们要注意没人在家时的安全问题，但该节目却堂而皇之地播出了鉴别主人是否在家的方法，万一被不法之人看到，可能真的会当做犯罪手段。
不满的观众们前往《请给一顿饭Show》的公开留言版块下留言，称：「看电表到底是做给谁看的」、「不知道警戒心最重要吗？ 」、「你们这是在教人犯罪啊」等。 有些情绪激动的观众甚至要求节目停播。
对於播出负面内容，《请给一顿饭Show》至今都未发表过任何立场。
「图：请给一顿饭Show」
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