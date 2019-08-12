OCN《所有人的謊言》李民基、李裕英等劇本閱讀現場！tvN《Argon》編導新作 預計10月首播
韓劇 2019年8月12日 星期一11:43 JiaJia
李民基繼《愛上變身情人》後時隔1年回歸小螢幕，這次與今年（2019年）上半年結束《各位國民》拍攝的李裕英，共同主演OCN新劇《所有人的謊言》！
《所有人的謊言》為tvN《Argon》李允正導演與全英信作家二次合作，還有另一位作家元宥真共同執筆。該部作品描述在父親突然死亡後，為拯救失蹤的丈夫而成為國會議員的女人，以及與她一起尋找真相的刑警的故事。
劇組於近期公開劇本閱讀現場。李民基飾演刑警「趙泰植」。在安靜而平凡的生活中，偶然接手金瑞希的父親、國會議員「金承哲」的交通事故事件。瞭解到該事件並不是單純的交通事故，開始全身心投入調查；李裕英則飾演「金瑞希」，是國會議員金承哲最疼愛的小女兒。外表光鮮亮麗，看起來有權、有錢、有勢，但她一直被外界拿來與完美的姐姐相比。因為家族的關係，她認識了丈夫。之後，夫妻倆產生矛盾，並漸行漸遠。經歷了父親意外身亡、丈夫離奇失蹤，她決定查明兩起事件的真相，並決心成為國會議員。
（圖片來源：KSD、OCN《所有人的謊言》）
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