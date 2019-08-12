OCN《所有人的谎言》李民基、李裕英等剧本阅读现场！tvN《Argon》编导新作 预计10月首播
韩剧 2019年8月12日 星期一11:43 JiaJia
李民基继《爱上变身情人》后时隔1年回归小萤幕，这次与今年（2019年）上半年结束《各位国民》拍摄的李裕英，共同主演OCN新剧《所有人的谎言》！
《所有人的谎言》为tvN《Argon》李允正导演与全英信作家二次合作，还有另一位作家元宥真共同执笔。该部作品描述在父亲突然死亡后，为拯救失踪的丈夫而成为国会议员的女人，以及与她一起寻找真相的刑警的故事。
剧组於近期公开剧本阅读现场。李民基饰演刑警「赵泰植」。在安静而平凡的生活中，偶然接手金瑞希的父亲、国会议员「金承哲」的交通事故事件。了解到该事件并不是单纯的交通事故，开始全身心投入调查；李裕英则饰演「金瑞希」，是国会议员金承哲最疼爱的小女儿。外表光鲜亮丽，看起来有权、有钱、有势，但她一直被外界拿来与完美的姐姐相比。因为家族的关系，她认识了丈夫。之后，夫妻俩产生矛盾，并渐行渐远。经历了父亲意外身亡、丈夫离奇失踪，她决定查明两起事件的真相，并决心成为国会议员。
（图片来源：KSD、OCN《所有人的谎言》）
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