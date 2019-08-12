集合5位花美男的校園愛情新劇《意外發現的一天》首發女主金惠允劇照！
韓劇 2019年8月12日 星期一13:12 MiJimin
很好奇金惠允會怎麼詮釋這個新角色，因為《Sky Castle》的藝瑞還在我腦海中揮之不去…。XD
MBC全新水木劇《意外發現的一天》（어쩌다 발견한 하루）公開了萬綠叢中一點紅的女主角－金惠允的人物劇照，這部即將接檔在高顏值CP《新入史官丘海昤》後的新劇，引爆另一波話題的新大勢演員們也讓觀眾們相當期待。
《意外發現的一天》是改編自人氣網漫的校園愛情劇，講述女高中生「銀端午」逆轉既定的命運，實現愛情的故事。
官方公開的人物劇照，是女主人公金惠允詮釋的新角色－女高中生「銀端午」，這一次的造型是走清純路線，黑髮及肩微翹，露出一臉無害的笑容，在《Sky Castle》中擁有超強存在感的金惠允，又會如何呈現這個角色的特質呢？
主要演員名單中還有路雲、李在旭、金勇大、李娜恩、李泰利、鄭建柱、金智仁…等人，詳細演員名單可按此觀看。
新劇《意外發現的一天》預計在9月中旬過後首播。
（圖自：官方劇照）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞