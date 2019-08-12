tvN新劇《變態日記》選角：尹施允、鄭仁仙、朴成勳確定合作！預計今年（2019）下半年首播
韓劇 2019年8月12日 星期一10:20 JiaJia
尹施允、鄭仁仙、朴成勳這個組合有著「清新感」！但題材卻是有關「連續殺人犯」的故事…很好奇他們會如何呈現《變態日記》了～
預計於今年（2019年）下半年首播的tvN新劇《變態日記》，描述偶然目擊殺人現場並逃跑的過程中，因事故失去記憶的「陸東植」，雖然不曉得自己是誰，但看到手上有著詳細記錄殺人過程的日記本後，誤以為自己是變態連續殺人犯的故事。近期完成選角，將由尹施允、鄭仁仙、朴成勳主演。
尹施允飾演證券公司基層職員「陸東植」，面對看不起自己的人不敢發火，但之後會從誠實、單純形象「黑化」，將展現兩種不同的演技。
鄭仁仙飾演村莊巡警「沈寶京」，無意中與陸東植交織在一起，產生抓住連續殺人魔的野心。
朴成勳飾演證券公司理事「徐仁宇」，是一位冷酷縝密的變態連續殺人魔，他也是陸東植手中的日記本的主人，為了滿足捕食者的渴望而殺人的精神病患者。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞