tvN新剧《变态日记》选角：尹施允、郑仁仙、朴成勋确定合作！预计今年（2019）下半年首播
韩剧 2019年8月12日 星期一10:20 JiaJia
尹施允、郑仁仙、朴成勋这个组合有著「清新感」！但题材却是有关「连续杀人犯」的故事…很好奇他们会如何呈现《变态日记》了～
预计於今年（2019年）下半年首播的tvN新剧《变态日记》，描述偶然目击杀人现场并逃跑的过程中，因事故失去记忆的「陆东植」，虽然不晓得自己是谁，但看到手上有著详细记录杀人过程的日记本后，误以为自己是变态连续杀人犯的故事。近期完成选角，将由尹施允、郑仁仙、朴成勋主演。
尹施允饰演证券公司基层职员「陆东植」，面对看不起自己的人不敢发火，但之后会从诚实、单纯形象「黑化」，将展现两种不同的演技。
郑仁仙饰演村庄巡警「沈宝京」，无意中与陆东植交织在一起，产生抓住连续杀人魔的野心。
朴成勋饰演证券公司理事「徐仁宇」，是一位冷酷缜密的变态连续杀人魔，他也是陆东植手中的日记本的主人，为了满足捕食者的渴望而杀人的精神病患者。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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