BTS防彈少年團迎出道後首個官方長期休假 公司：偶遇成員的話請讓他們好好享受個人時間
明星 2019年8月12日 星期一09:57 Rui
人氣火變全球的防彈少年團發佈官方通知，迎來出道以來的首個「官方」長期休假。
8月12日，防彈少年團所屬經紀公司BIGHIT發佈公文，稱：「防彈少年團將迎來出道以來的首次官方長期休假，今天的樂天免稅店Family演唱會將是他們休假前的最後一場官方行程。 本次的長期休假也是從出道以來就一直馬不停蹄工作的防彈少年團作為音樂人、創作者，為以全新面貌示人的再充電時間，也想讓他們體會一下20代年輕人的日常生活。 」
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經紀公司還透露，7名成員將按各自的想法休假，並再三拜託粉絲：「如果在某地偶遇防彈少年團的成員們，拜託讓他們享受自己的個人時間。 防彈少年團充電完畢後將以更好的面貌回歸。 」
得知防彈少年團將官方休假的消息後，不少粉絲留言表示：「希望大家享受個人時間」、「果然BIGHIT和那些壓榨藝人的公司不同」、「竟然還有官方休假，真好」、「好好休息吧」等。
「圖：facebook」
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