韓國網民發現「復刻版」的IU？！多角度相似度超90%啊～
明星 2019年8月12日 星期一08:51 Rui
甜美可人的IU，誰不想有她那樣的顏值呢？ 最近一位被稱作是越南的女生就因為外形酷似IU在韓網上引爆了熱議。
韓網上熱傳的一組照片名為「IU的復刻版」，照片中的名女生皮膚白皙，有著一雙水汪汪的圓圓大眼睛和櫻桃小口，還留著一頭溫柔的長髮，氣質也是甜美可人路線。
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雖然韓網上說女生來自越南，可能是因為這張「I LOVE VIETNAM」的照片，但實際上「小起」是一名中國女孩，還是位小有名氣的網紅，藝名叫「半藏森林」~
多個角度和IU相似度超90%，看到她的IG宛若是在看IU的照片一般，性感與清純並存~難怪有不少網民留言：「我混亂了，這真不是IU？」、「超級像啊」、「羨慕她有IU的顏值」等。
「圖：instagram/its.xiaoqi、新浪微博」
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留言/評論
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內文沒有寫那幾張是本尊，我還以為真的超像，結果是本尊照片啊😑只有兩三張才是該網紅照片
1小時前
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有點像而已，但不至於認錯，看的出來是另外ㄧ個人
1小時前