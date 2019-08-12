韩国网民发现「复刻版」的IU？！多角度相似度超90%啊～
明星 2019年8月12日 星期一08:51 Rui
甜美可人的IU，谁不想有她那样的颜值呢？ 最近一位被称作是越南的女生就因为外形酷似IU在韩网上引爆了热议。
韩网上热传的一组照片名为「IU的复刻版」，照片中的名女生皮肤白皙，有著一双水汪汪的圆圆大眼睛和樱桃小口，还留著一头温柔的长发，气质也是甜美可人路线。
** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP
虽然韩网上说女生来自越南，可能是因为这张「I LOVE VIETNAM」的照片，但实际上「小起」是一名中国女孩，还是位小有名气的网红，艺名叫「半藏森林」~
多个角度和IU相似度超90%，看到她的IG宛若是在看IU的照片一般，性感与清纯并存~难怪有不少网民留言：「我混乱了，这真不是IU？」、「超级像啊」、「羡慕她有IU的颜值」等。
「图：instagram/its.xiaoqi、新浪微博」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
-
內文沒有寫那幾張是本尊，我還以為真的超像，結果是本尊照片啊😑只有兩三張才是該網紅照片
1小时前
-
-
-
有點像而已，但不至於認錯，看的出來是另外ㄧ個人
2小时前