OCN《所有人的谎言》李民基、李裕英等剧本阅读现场！tvN《Argon》编导新作 预计10月首播 神童因健康问题暂停活动！为下半年SUJU完整体回归充分休息 银赫则暂时代替出演《今日的运势》 KangNam放弃日本国籍加入韩国籍！ 本月内提交申请书 能制住李光洙的两个男人同时出现在《Running Man》会如何！？ tvN新剧《变态日记》选角：尹施允、郑仁仙、朴成勋确定合作！预计今年（2019）下半年首播 BTS防弹少年团迎出道后首个官方长期休假 公司：偶遇成员的话请让他们好好享受个人时间 李敏镐、金高银主演新剧《The King》将於SBS播出！近期已投入拍摄 预计明年（2020年）上半年首播 韩国网民发现「复刻版」的IU？！多角度相似度超90%啊～ 长太快了吧！「迷你版EXO CHEN」6岁多乙：欧巴感觉愈来愈浓罗♥ 当《德鲁纳酒店》张满月碰上《鬼怪》金信：编剧啊～求拍这两人的番外篇！

甜美可人的IU，谁不想有她那样的颜值呢？ 最近一位被称作是越南的女生就因为外形酷似IU在韩网上引爆了热议。

韩网上热传的一组照片名为「IU的复刻版」，照片中的名女生皮肤白皙，有著一双水汪汪的圆圆大眼睛和樱桃小口，还留著一头温柔的长发，气质也是甜美可人路线。



** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

虽然韩网上说女生来自越南，可能是因为这张「I LOVE VIETNAM」的照片，但实际上「小起」是一名中国女孩，还是位小有名气的网红，艺名叫「半藏森林」~



多个角度和IU相似度超90%，看到她的IG宛若是在看IU的照片一般，性感与清纯并存~难怪有不少网民留言：「我混乱了，这真不是IU？」、「超级像啊」、「羡慕她有IU的颜值」等。



「图：instagram/its.xiaoqi、新浪微博」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻