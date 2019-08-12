李敏鎬、金高銀主演新劇《The King》將於SBS播出！近期已投入拍攝 預計明年（2020年）上半年首播
韓劇 2019年8月12日 星期一09:40 JiaJia
《The King：永遠的君主》是曾創作出《陽光先生》、《鬼怪》等熱門劇集的金銀淑編劇新作，此次找來李敏鎬、金高銀合作，預計再掀起一波熱潮。
《The King：永遠的君主》描述對抗惡魔、想關閉「次元之門」的理科型大韓帝國皇帝李坤（李敏鎬 飾），和想守護某人的人生與愛情的文科型大韓民國刑警鄭太乙（金高銀 飾），合作並往來於平行的兩個世界，帶來時而心動、時而緊張的愛情故事。除男、女主角外，禹棹煥、金景南也確定出演。
今日（12日）據多家媒體報導，該部電視劇將於明年（2020年）上半年在SBS電視台播出，之後會依製作方「Studio Dragon」的內容策略，出現在多種OTT平臺。李敏鎬和金高銀分別與金編合作過《繼承者們》、《鬼怪》，有著好成績及口碑。而兩位演員首次於影劇作品合作，也令不少粉絲期待。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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