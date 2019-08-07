朴志敏將推出在 JYP 的最後一張專輯　「學到了很多，所以能笑著離開」

昨天 JYP 正式宣布與朴志敏將在月底約滿後告別彼此，朴志敏不久後也透露了自己這七年來的體悟，相信她未來一定會越來越好！
朴志敏昨天（6 日）下午在自己的 SNS 上發出長文，從《K-pop Star》時期開始回顧， 看著自己在這七年來從國中生經歷高中而後成年，她透露：「我待在 JYP 的期間體會、學到很多事情，就這樣長大了。」並正式向粉絲宣布自己與 JYP 的合約將在月底到期。
「我確實有遺憾的心情。這 7 年與其用『成功』來形容，我更覺得現在才是開始，但是這些年來都沒遇見屬於自己的歌，就要這樣離開 JYP 了，對於為我努力付出的人感到既抱歉又遺憾。不過比起那些，我在 JYP 學到的事物更有價值。」朴志敏表示：「不做曇花一現的歌手，而是一直謙虛地努力後，能夠做自己想做的音樂、成長為一個好人，並且能幫助別人，我覺得這樣才是真正的成功。我學到了這些才離開 (JYP)，所以我才能真的笑著離開。」
朴志敏也透露自己正在準備將於 8 月在 JYP 發行的最後一張專輯，並向 JYP NATION STUDIO J 與朴軫永致謝，最後表示：「我以後會在好地方作出更多好音樂給大家聽，請繼續關注我！」
（照片與影片來源：jiminxjamie、MuFully）
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