NCT Dream 時隔兩年半征服音樂節目 〈BOOM〉回歸後首冠入袋！
KPOP 2019年8月7日 星期三08:15 施乃琪
NCT Dream 時隔近一年終於回歸，最新主打歌 "BOOM" 不僅掀起熱烈關注，也讓他們在昨天拿下回歸後的第一座獎盃了！
昨天（6 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，NCT Dream 憑著最新主打歌 “BOOM” 擊敗了公園少女和 CIX，成為 8 月第二週的冠軍得主。
獲獎後的 NCT Dream 表示：「我們隔了十個月才回歸，很感謝大家讓我們拿到第一名。」再向公司同仁致謝後，NCT Dream 也不忘向粉絲道謝。特別的是，NCT Dream 於 2017 年首度征服音樂節目，當時蟬聯三週冠軍的節目正是《The Show 5》，如今久違回歸的他們又在此獲獎，似乎也是一個好兆頭。
再度恭喜 NCT Dream，最後就來重溫他們昨天在節目上的現場表演吧！
（照片與影片來源：SM Entertainment、SBS MTV）
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