志效&姜丹尼爾牽線人是他？！任瑟雍SNS被刷屏狂罵：為什麼偏偏介紹他倆認識

志效&姜丹尼爾牽線人是他？！任瑟雍SNS被刷屏狂罵：為什麼偏偏介紹他倆認識

明星   2019年8月6日   星期二08:45   Rui   30

據多位歌謠界相關人士透露，TWICE朴志效和姜丹尼爾成為戀人的背景是任瑟雍。

任瑟雍曾作為2AM的一員，隸屬JYP娛樂，而志效所在的TWICE則是當下JYP力捧的女團。 任瑟雍2008年以2AM成員身份出道，志效於2005年7月開始成為JYP的練習生。 因為同是一家公司，兩人一起度過了練習生時期。

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對於姜丹尼爾來說任瑟雍是相信並追隨的「偶像前輩」。 任瑟雍在這樣的兩人之間成了「鵲橋」，姜丹尼爾和志效通過任瑟雍而認識，從今年年初開始兩人開始了真摯的交往。

消息曝光後，任瑟雍的SNS就被不滿志效和姜丹尼爾交往的粉絲們刷屏，不少人留言表示抗議：「為什麼偏偏介紹了姜丹尼爾」、「恨你，真的」、「XXX，為什麼要介紹兩人認識」、「做好你自己的事情就行，為什麼管閒事，放過志效吧」、「 為什麼偏偏是姜丹尼爾歐巴，介紹別人不行嗎，萬一他人氣跌了怎麼辦？ 」甚至還有粉絲言辭過激，辱罵任瑟雍，看得任瑟雍的粉絲也異常氣氛，留言回懟：「我家任瑟雍為什麼要受到這種責難，他不過是介紹兩人認識而已」。

「圖：KSD、TD」

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留言/評論
  • Summer Liu
    祝福啦！希望幸福。 兩個都是很棒的愛豆
    2小時前
  • Yeh Jung-yu
    介紹人 也太可憐了吧 他們只是 多了 藝人身分 去交往 而已 也是普通人啊 祝福 幸福
    2小時前
  • 鄭玉宣
    祝福
    1小時前
  • Hedy Shen
    只是介紹朋友相互認識 後面的發展是他們兩自修出來的 究竟與介紹人有啥關係？ (￣ー￣)|||
    1小時前
  • Wendy Chiu
    又有黑粉了！🙄討厭！
    21分前
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